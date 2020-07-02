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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Kuvvet yüklediler

Kuvvet yüklediler

 maçının hazırlıklarına devam edildi.

maçının hazırlıklarına devam edildi. Yeni çift mesai yapan sarı- lacivertli oyuncular sabah salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Akşam ise sahada yapılan antrenmanla gün tamamlandı.

  1. 2.7.2020
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