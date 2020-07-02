‘Kumpas’ta 15. duruşma

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri'deki 15. duruşmada müşteki Fenerbahçe Kulübü adına genel sekreter Burak Kızılhan ile yöneticiler Sertaç Komsuoğlu ve Fethi Pekin de hazır bulundu. Fethi Pekin yaptığı açıklamada 1-2 celse sonra kararın çıkacağını düşündüklerini belirterek, "İlk günkü duruşumuz neyse bugünkü duruşumuz da aynıdır. Fenerbahçe şike yapmamıştır, yapmaz. Herkesin bu davayı yakından takip etmesi gerekir" dedi.