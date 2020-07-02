Kenan sadece 1 milyon euro!

Alman basını, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Kenan Karaman'ın sözleşmesinde, "Bundesliga'dan küme düşmesi halinde 1 milyon euro'ya serbest kalabilir" maddesinin bulunduğunu doğruladı. Haberde, milli golcüye Sevilla ve Getafe'nin de talip olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki Kenan'ın gerek milli takım, gerekse Fortuna Düsseldorf'taki yükselişinin ardından 2. ligde forma giymesinin imkansız gibi gözüktüğü belirtilirken, kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gitmeyi istemeyeceği ileri sürüldü.