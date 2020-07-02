Kenan sadece 1 milyon euro! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Kenan sadece 1 milyon euro!

Kenan sadece 1 milyon euro!

Alman basını, 'nin de listesinde yer alan 'ın sözleşmesinde, "Bundesliga'dan küme düşmesi halinde 1 milyon euro'ya serbest kalabilir" maddesinin bulunduğunu doğruladı.

Alman basını, 'nin de listesinde yer alan 'ın sözleşmesinde, "Bundesliga'dan küme düşmesi halinde 1 milyon euro'ya serbest kalabilir" maddesinin bulunduğunu doğruladı. Haberde, milli golcüye Sevilla ve Getafe'nin de talip olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki Kenan'ın gerek milli takım, gerekse 'taki yükselişinin ardından 2. ligde forma giymesinin imkansız gibi gözüktüğü belirtilirken, kariyerinin bu döneminde 'ye gitmeyi istemeyeceği ileri sürüldü.

  1. 2.7.2020
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