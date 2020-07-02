Kenan sadece 1 milyon euro!
Alman basını, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Kenan Karaman'ın sözleşmesinde, "Bundesliga'dan küme düşmesi halinde 1 milyon euro'ya serbest kalabilir" maddesinin bulunduğunu doğruladı.
Alman basını, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Kenan Karaman'ın sözleşmesinde, "Bundesliga'dan küme düşmesi halinde 1 milyon euro'ya serbest kalabilir" maddesinin bulunduğunu doğruladı. Haberde, milli golcüye Sevilla ve Getafe'nin de talip olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki Kenan'ın gerek milli takım, gerekse Fortuna Düsseldorf'taki yükselişinin ardından 2. ligde forma giymesinin imkansız gibi gözüktüğü belirtilirken, kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gitmeyi istemeyeceği ileri sürüldü.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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