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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Özsoy’a ’den uyarı

Özsoy’a TFF’den uyarı

, Başkan 'a 8 Mart 2020 tarihinde hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına karar verdi.

, Başkan 'a 8 Mart 2020 tarihinde hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına karar verdi. Açıklamada, "Özsoy'un davranışının, 'Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma' kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna karar verilmiştir" denildi.

ÖZDEMİR DE DAVA AÇTI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Semih Özsoy hakkında 'kişilik haklarına saldırı' gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Sarı-lacivertli yönetim, kulüp olarak başkan vekili Özsoy'a açılan davanın takipçisi olacaklarını duyurdu.

  1. 2.7.2020
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