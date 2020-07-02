Özsoy’a TFF’den uyarı
TFF Etik Kurulu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 8 Mart 2020 tarihinde Nihat Özdemir hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına karar verdi.
TFF Etik Kurulu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 8 Mart 2020 tarihinde Nihat Özdemir hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına karar verdi. Açıklamada, "Özsoy'un davranışının, 'Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma' kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna karar verilmiştir" denildi.
ÖZDEMİR DE DAVA AÇTI
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Semih Özsoy hakkında 'kişilik haklarına saldırı' gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Sarı-lacivertli yönetim, kulüp olarak başkan vekili Özsoy'a açılan davanın takipçisi olacaklarını duyurdu.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Özsoy’a TFF’den uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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