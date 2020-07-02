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02 Temmuz 2020, Perşembe
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döndü

Zanka döndü

'da küme düşen F. , 'nın F.Bahçe'ye döndüğünü duyurdu.

'da küme düşen F. , 'nın F.Bahçe'ye döndüğünü duyurdu. Açıklamada "Sezonun 2. yarısında 11 maçta forma giyen Zanka, 2 yıl daha kontratı olduğu 'nin en büyük takımlarından F.Bahçe'ye geri dönüyor. Kendisine teşekkür eder, bol şans dileriz" denildi.

  1. 2.7.2020
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