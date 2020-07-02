Zanka döndü
Bundesliga'da küme düşen F. Düsseldorf, Zanka'nın F.Bahçe'ye döndüğünü duyurdu.
Bundesliga'da küme düşen F. Düsseldorf, Zanka'nın F.Bahçe'ye döndüğünü duyurdu. Açıklamada "Sezonun 2. yarısında 11 maçta forma giyen Zanka, 2 yıl daha kontratı olduğu Türkiye'nin en büyük takımlarından F.Bahçe'ye geri dönüyor. Kendisine teşekkür eder, bol şans dileriz" denildi.
- 2.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zanka döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.