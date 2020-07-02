Zanka döndü

Bundesliga'da küme düşen F. Düsseldorf, Zanka'nın F.Bahçe'ye döndüğünü duyurdu. Açıklamada "Sezonun 2. yarısında 11 maçta forma giyen Zanka, 2 yıl daha kontratı olduğu Türkiye'nin en büyük takımlarından F.Bahçe'ye geri dönüyor. Kendisine teşekkür eder, bol şans dileriz" denildi.