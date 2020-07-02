Rakipler yerine İstanbul’a!
Arjantin basını, F.Bahçe'nin gündemindeki Ricardo Centurion'un geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.
Arjantin basını, F.Bahçe'nin gündemindeki Ricardo Centurion'un geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Racing'in kapılarının kapalı olduğu belirtilirken, Velez, Lanus ve Boca'nın birer seçenek olduğu vurgulandı. Racing'in başkanı Blanco'nun yurt dışından gelen teklifleri de oyuncuyu rakiplerine vermemek adına değerlendireceği ifade edildi.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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