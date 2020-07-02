Rakipler yerine İstanbul’a! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Rakipler yerine İstanbul’a!

Rakipler yerine ’a!

Rakipler yerine İstanbul’a!

Arjantin basını, F.Bahçe'nin gündemindeki 'un geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

Arjantin basını, F.Bahçe'nin gündemindeki 'un geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Racing'in kapılarının kapalı olduğu belirtilirken, Velez, Lanus ve Boca'nın birer seçenek olduğu vurgulandı. Racing'in başkanı Blanco'nun yurt dışından gelen teklifleri de oyuncuyu rakiplerine vermemek adına değerlendireceği ifade edildi.

  1. 2.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rakipler yerine İstanbul’a! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA