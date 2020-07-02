Rakipler yerine İstanbul’a!

Arjantin basını, F.Bahçe'nin gündemindeki Ricardo Centurion'un geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Racing'in kapılarının kapalı olduğu belirtilirken, Velez, Lanus ve Boca'nın birer seçenek olduğu vurgulandı. Racing'in başkanı Blanco'nun yurt dışından gelen teklifleri de oyuncuyu rakiplerine vermemek adına değerlendireceği ifade edildi.