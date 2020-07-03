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03 Temmuz 2020, Cuma
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Mesaiye devam

Mesaiye devam

maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular, 'nde dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Takım bugün son provasını yapıp kampa girecek.

maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular, 'nde dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Takım bugün son provasını yapıp kampa girecek.

  1. 3.7.2020
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