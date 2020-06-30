İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı! İrfan Can ve...
Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriç'e West Bromwich talip oldu. Fenerbahçe, gelecek parayla iki forvet ve Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'yi almak istiyor. Peki, sarı lacivertli takımdan son gelişmeler neler? A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul, detayları aktardı.
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