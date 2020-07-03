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03 Temmuz 2020, Cuma
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'Kumpas'ta söz Koç’ta

'Kumpas'ta söz Koç’ta

'NÜN "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın 15. duruşması Silivri'de devam ediyor.

'NÜN "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın 15. duruşması Silivri'de devam ediyor. Davaya bugün müşteki Kulübü'nün Başkanı da katılacak. Dünkü celseyi takip eden genel sekreter Burak Kızılhan, Ali Koç'un operasyonun yıldönümü 3 Temmuz'a denk gelen bugün önemli açıklamalarda bulunacağını ifade etti.

  1. 3.7.2020
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