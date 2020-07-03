'Kumpas'ta söz Koç’ta

FETÖ'NÜN "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın 15. duruşması Silivri'de devam ediyor. Davaya bugün müşteki Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç da katılacak. Dünkü celseyi takip eden genel sekreter Burak Kızılhan, Ali Koç'un operasyonun yıldönümü 3 Temmuz'a denk gelen bugün önemli açıklamalarda bulunacağını ifade etti.