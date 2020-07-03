'Kumpas'ta söz Koç’ta
FETÖ'NÜN "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın 15. duruşması Silivri'de devam ediyor.
FETÖ'NÜN "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın 15. duruşması Silivri'de devam ediyor. Davaya bugün müşteki Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç da katılacak. Dünkü celseyi takip eden genel sekreter Burak Kızılhan, Ali Koç'un operasyonun yıldönümü 3 Temmuz'a denk gelen bugün önemli açıklamalarda bulunacağını ifade etti.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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