Bjelica: Fenerbahçe ile uzaklaştık

Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica RTL'ye konuştu. Hırvat teknik adam, "Fenerbahçe ile temas kurmuştuk. Şu anda uzaklaştık. Haziran ayında hiçbir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı. 48 yaşındaki Bjelica, yeni sezonda sahalarda olmak istediğini de dile getirerek, "Fenerbahçe dışında birkaç takım daha istiyordu. Yeni sezonda bir takımın başında olmayı umuyorum" değerlendirmesini yaptı.