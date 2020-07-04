Bjelica: Fenerbahçe ile uzaklaştık
Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica RTL'ye konuştu. Hırvat teknik adam, "Fenerbahçe ile temas kurmuştuk. Şu anda uzaklaştık. Haziran ayında hiçbir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica RTL'ye konuştu. Hırvat teknik adam, "Fenerbahçe ile temas kurmuştuk. Şu anda uzaklaştık. Haziran ayında hiçbir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı. 48 yaşındaki Bjelica, yeni sezonda sahalarda olmak istediğini de dile getirerek, "Fenerbahçe dışında birkaç takım daha istiyordu. Yeni sezonda bir takımın başında olmayı umuyorum" değerlendirmesini yaptı.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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