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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Bjelica: ile uzaklaştık

Bjelica: Fenerbahçe ile uzaklaştık

ile anılan 'ye konuştu. teknik adam, "Fenerbahçe ile temas kurmuştuk. Şu anda uzaklaştık. ayında hiçbir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı.

ile anılan 'ye konuştu. teknik adam, "Fenerbahçe ile temas kurmuştuk. Şu anda uzaklaştık. ayında hiçbir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı. 48 yaşındaki Bjelica, sahalarda olmak istediğini de dile getirerek, "Fenerbahçe dışında birkaç takım daha istiyordu. Yeni sezonda bir takımın başında olmayı umuyorum" değerlendirmesini yaptı.

  1. 4.7.2020
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