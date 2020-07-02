Fenerbahçeli yıldız için transfer gelişmesi! De Colo için Real Madrid...

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Nando De Colo'nun kısa süre önce sarı lacivertlilerden ayrılacağı ve Virus Bologna'ya gideceği iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Real Madrid'in devreye girdiği yazıldı.

İtalyan basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, oyuncunun daha önce CSKA'da harika işler yaptığı ifade etti ve Real Madrid'in, De Colo'yu Bologna'ya kaptırmak istemediğini dile getirdi.

DE COLO - LLULL DÜŞÜNÜLÜYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Real Madrid'in gelecek sezon takımı Llull - De Colo ikilisi üzerine kuracağı ifade edildi ve kısa süre içinde Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Maurizio Gherardini ile iletişime geçileceği aktarıldı.