Fenerbahçeli yıldız için transfer gelişmesi! De Colo için Real Madrid taş koydu | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Avrupa karıştı! "Transferi baltalıyorlar"

Fenerbahçeli yıldız için gelişmesi! için ...

Fenerbahçeli yıldız için transfer gelişmesi! De Colo için Real Madrid...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler kısa süre önce koç Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bunun ardından Datome'nin de Milano'ya olduğu açıklanırken, sıradaki ismin Nando olacağı ifade ediliyor. İtalyan kaynaklar, konu ile ilgili yazdığı haberde De Colo için Avrupa'da dev bir transfer savaşının çıktığını yazarken, 'in bu operasyonu 'baltaladığını' duyurudu. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Nando 'nun kısa süre önce sarı lacivertlilerden ayrılacağı ve Virus Bologna'ya gideceği iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından 'in devreye girdiği yazıldı.

İtalyan basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, oyuncunun daha önce CSKA'da harika işler yaptığı ifade etti ve Real Madrid'in, De Colo'yu Bologna'ya kaptırmak istemediğini dile getirdi.

DE COLO - LLULL DÜŞÜNÜLÜYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Real Madrid'in gelecek sezon takımı Llull - De Colo ikilisi üzerine kuracağı ifade edildi ve kısa süre içinde Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Maurizio Gherardini ile iletişime geçileceği aktarıldı.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 15:46
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