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30 Haziran 2020, Salı
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Vitoria uzattı

Vitoria uzattı

'nin adayları arasında yer alan , ile sözleşmesini 2 yıl uzattı. Portekizli hocanın menajeri , "Rui, F.Bahçe'nin ilgisine rağmen Al Nasr'ı önceliklerinin tepesine koydu" dedi.

'nin adayları arasında yer alan , ile sözleşmesini 2 yıl uzattı. Portekizli hocanın menajeri , "Rui, F.Bahçe'nin ilgisine rağmen Al Nasr'ı önceliklerinin tepesine koydu" dedi.

  1. 30.6.2020
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