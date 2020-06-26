Geçmiş olsun Van

Sarı-lacivertli kulüp, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Resmi twitter adresinden, "Van'da meydana gelen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.