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26 Haziran 2020, Cuma
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Geçmiş olsun

Geçmiş olsun Van

Sarı-lacivertli kulüp, 'da meydana gelen nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Resmi twitter adresinden, "Van'da meydana gelen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, 'da meydana gelen nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Resmi twitter adresinden, "Van'da meydana gelen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

  1. 26.6.2020
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