Emre’nin 1 haftası

Futbolcu: Hes Kablo Kayserispor karşısında oyuna girip maçın gidişatını değiştirdi.

Antrenör: Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında kulübeden futbolculara müdahale edip, taktik verdi. Tartışma ve itirazdan iki sarı kart görüp, atıldı.

Sportif direktör: Kasımpaşa maçında ise tribünden sportif direktör gibi bol bol notlar alıp, gelecek sezonki muhtemel görevine hazırlık yaptı.