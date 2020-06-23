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23 Haziran 2020, Salı
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Emre’nin 1 haftası

Emre’nin 1 haftası

karşısında oyuna girip maçın gidişatını değiştirdi.

Futbolcu: karşısında oyuna girip maçın gidişatını değiştirdi.

Antrenör: Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında kulübeden futbolculara müdahale edip, taktik verdi. Tartışma ve itirazdan iki sarı kart görüp, atıldı.

Sportif direktör: maçında ise tribünden sportif direktör gibi bol bol notlar alıp, gelecek sezonki muhtemel görevine hazırlık yaptı.

  1. 23.6.2020
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