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23 Haziran 2020, Salı
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10 milyon imza parası

10 milyon imza parası

'nin transferi için anlaştığı ile yaptığı protokolün detayları belli oldu.

'nin transferi için anlaştığı ile yaptığı protokolün detayları belli oldu. Sarı-lacivertli takım, G.Saray'ın elinden kaptığı 25 yaşındaki orta sahaya 12 milyon lira yıllık garanti ücret ödeyecek. 10 milyon lira da imza parası verilecek. Mert Hakan, lig sona erince resmi imzayı atacak.
  1. 23.6.2020
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