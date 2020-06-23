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23 Haziran 2020, Salı
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alarmı

Serdar Aziz alarmı

geçmediği için maçının kadrosuna alınmayan için sağlık kurulu alarma geçti.

geçmediği için maçının kadrosuna alınmayan için sağlık kurulu alarma geçti. Aziz'in maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Serdar yetişirse Gustavo da orta sahaya dönecek
  1. 23.6.2020
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