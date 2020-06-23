Bireysel yıkım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Bireysel yıkım

Bireysel yıkım

Bireysel yıkım

bir çok maçta bireysel hataların kurbanı olan bu sıkıntıdan kurtulamadı.

bir çok maçta bireysel hataların kurbanı olan bu sıkıntıdan kurtulamadı. sınavında da kaleci Bayındır'ın uzaklaştırmak istediği top rakibe gitti ve gelişen atakla ikinci gol yendi. Bu sezon kaleci Altay (4) ve Brezilyalı Jailson (3) takımlarının yediği 7 golde yaptıkları hatalarla sezona damgalarını vurdular.
  1. 23.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bireysel yıkım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA