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23 Haziran 2020, Salı
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Kırmadığı rekor kalmadı!

Kırmadığı rekor kalmadı!

tarihi tersten yazıyor. Bu sezon 'a 20 yıl, 'a 22 yıl aradan sonra 'de yenilen sarı-lacivertliler, 'ya ise 14 maç (8 yıl) sonra kaybetti.

tarihi tersten yazıyor. Bu sezon 'a 20 yıl, 'a 22 yıl aradan sonra 'de yenilen sarı-lacivertliler, 'ya ise 14 maç (8 yıl) sonra kaybetti. Son 7 sıradaki takımlara kaptırılan puan 16'ya ulaştı.
  1. 23.6.2020
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