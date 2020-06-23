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23 Haziran 2020, Salı
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Malatya için start

Sarı-lacivertliler, karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'nde gerçekleştirilen idmanda, karşısında görev alanlar yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların ise koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.
  1. 23.6.2020
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