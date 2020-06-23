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23 Haziran 2020, Salı
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Arslanagic ayrılıyor

Arslanagic ayrılıyor

arayan 'nin listesinde olan , 'le sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

arayan 'nin listesinde olan , 'le sözleşmesini yenilememe kararı aldı. 27 yaşındaki savunmacının, sarı-lacivertli takımla görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.
  1. 23.6.2020
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