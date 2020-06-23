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23 Haziran 2020, Salı
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Caner engelleri kaldırdı

Caner engelleri kaldırdı

Kanarya ile anlaşan Erkin, engellediği F.Bahçe hesaplarının blokelerini kaldırdı.

ile anlaştığı konuşulan , hesabından engellediği Fenerbahçe hesaplarının blokelerini kaldırdı. Tecrübeli oyuncu, 'a transferi sırasında kendisine sert tepki gösteren taraftar hesaplarını engellemişti. Caner'in bu hareketi Fenerbahçe'ye dönüş sinyali olarak yorumlandı. Caner'in babası da önceki gün sosyal medyada Fenerbahçe'yi takibe başlamış daha sonra bu ortaya çıkınca takibi bırakmıştı. Beşiktaş ile sözleşmesi 26 Temmuz'da bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin, tekrar Fenerbahçe'de oynamak için gün saydığı belirtiliyor.
  1. 23.6.2020
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