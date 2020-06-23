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23 Haziran 2020, Salı
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sustu Fener durdu

Muriç sustu Fener durdu

İlk 19 haftada 12 gol atan , son 9 haftada 2 golde kaldı.

'nin etkili silahı Vedat Muric, son haftalarda gol atmayı unuttu. Sezona çok iyi başlayan forvet, ligin ilk 19 haftasında 12 gol kaydederek takımın hücumda lokomotifi olmuştu. son 9 haftada ise biri penaltıdan 2 gol atabildi. Hücum hattındaki diğer isimler de kepenk kapatınca Kanarya stop etti. Garry ligde 7 haftadır, Deniz 11 haftadır gol ve asist yapamıyor. Ferdi son 14 haftada 1 asist yaptı. Mevlüt'ün ise ligde siftahı yok.
  1. 23.6.2020
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