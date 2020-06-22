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22 Haziran 2020, Pazartesi
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'nin istediği Zubkov konuştu! Transfer...

Fenerbahçe'nin istediği Zubkov konuştu! Transfer...

'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği belirtilen , önemli açıklamalarda bulundu. İşte o konuşma... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği belirtilen , geleceğine ilişkin konuştu.

Ukraynalı futbolcu, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu da cevaplarken, "Ayrıntıların farkında değilim. Bu meseleler kulüpler tarafından konuşuluyor, menajerim de bu konuda iletişim kuruyor. Ben şu anda Ferencvaros oyuncusuyum ve takımıma odaklanıyorum." dedi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ...
Öte yandan Fenerbahçe'nin Zubkov için Macar kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyebileceği ve buna hazır olduğu aktarıldı.

Zubkov, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 10 gol 12 asistle oynadı.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 18:12
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