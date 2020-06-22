Fenerbahçe'nin istediği Zubkov konuştu! Transfer...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği belirtilen Oleksandr Zubkov, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o konuşma... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği belirtilen Oleksandr Zubkov, geleceğine ilişkin konuştu.
Ukraynalı futbolcu, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu da cevaplarken, "Ayrıntıların farkında değilim. Bu meseleler kulüpler tarafından konuşuluyor, menajerim de bu konuda iletişim kuruyor. Ben şu anda Ferencvaros oyuncusuyum ve takımıma odaklanıyorum." dedi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ...
Öte yandan Fenerbahçe'nin Zubkov için Macar kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyebileceği ve buna hazır olduğu aktarıldı.
Zubkov, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 10 gol 12 asistle oynadı.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 18:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin istediği Zubkov konuştu! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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