Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!

Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Bulut, "İlk 5'e girmeye çalışıyoruz. Biz hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu oynamaya çalıştık. 2. yarıda yaptığımız değişikliklerle takımı ateşledik. Güzel bir maç oldu, tempolu bir maç oldu. Yolumuza iyi şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

FENERBAHÇE CEVABI!

"Fenerbahçe ile görüşüp görüşmediği sorulan teknik adam, Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem, ben şu anda buradaki işime odaklıyım. Kupada oynayacağımı bir final var, ilk 5'in içine girme amacımız var. Sadece buna konsantreyim şu anda." ifadelerini kullandı.