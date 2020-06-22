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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!

'tan sorusuna cevap!

Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!

'in 28. haftasında ile 2-2 berabere kalan Aytemiz 'da maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. 45 yaşındaki teknik adam sorusu ile ilgili, ''Bu konu ile ilgili bir şey söyleyemem, şu anda işime odaklıyım.'' dedi.

'da , ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Bulut, "İlk 5'e girmeye çalışıyoruz. Biz hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu oynamaya çalıştık. 2. yarıda yaptığımız değişikliklerle takımı ateşledik. Güzel bir maç oldu, tempolu bir maç oldu. Yolumuza iyi şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

FENERBAHÇE CEVABI!
" ile görüşüp görüşmediği sorulan teknik adam, Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem, ben şu anda buradaki işime odaklıyım. Kupada oynayacağımı bir final var, ilk 5'in içine girme amacımız var. Sadece buna konsantreyim şu anda." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 00:40
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