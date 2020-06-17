Baba değiştirdi!
Kanarya'nın başında çıktığı ilk maçta Kayserispor galibiyeti gören Tahir Karapınar, Trabzonspor mücadelesinde 4 ismi değiştirdi.
Kanarya'nın başında çıktığı ilk maçta Kayserispor galibiyeti gören Tahir Karapınar, Trabzonspor mücadelesinde 4 ismi değiştirdi. Trabzon'daki ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcı hücuma yönelik isimleri sahaya sürdü. Sol bekte cezası biten Hasan Ali Kaldırım şans buldu. Başarılı futbolcu, Deniz Türüç'ün attığı golün asistini yaptı. Kayserispor maçında beklenilen performansın çok altında kalan Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc oynadı. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine ise orta alanda Tolga Ciğerci görev aldı. Tahir Karapınar forvet tercihini de Vedat Muriç'ten yana kullandı. Kayserispor mücadelesinde riske edilmeyen Kosovalı yıldız dün Trabzon'a karşı 11'deydi.
RODRIGUES YİNE ÇILDIRTTI
Sarı-lacivertlilerin sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues, Trabzonspor maçında gösterdiği kötü performansla tepki çekti. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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