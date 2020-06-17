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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Baba değiştirdi!

Baba değiştirdi!

Kanarya'nın başında çıktığı ilk maçta galibiyeti gören , mücadelesinde 4 ismi değiştirdi.

Kanarya'nın başında çıktığı ilk maçta galibiyeti gören , mücadelesinde 4 ismi değiştirdi. 'daki ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcı hücuma yönelik isimleri sahaya sürdü. Sol bekte cezası biten şans buldu. Başarılı futbolcu, Deniz Türüç'ün attığı golün asistini yaptı. Kayserispor maçında beklenilen performansın çok altında kalan 'nin yerine Miha Zajc oynadı. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine ise orta alanda görev aldı. Tahir Karapınar forvet tercihini de Vedat Muriç'ten yana kullandı. Kayserispor mücadelesinde riske edilmeyen Kosovalı yıldız dün Trabzon'a karşı 11'deydi.

RODRIGUES YİNE ÇILDIRTTI
Sarı-lacivertlilerin sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues, Trabzonspor maçında gösterdiği kötü performansla tepki çekti. taraftarı sosyal medyadan oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

  1. 17.6.2020
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