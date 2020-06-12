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12 Haziran 2020, Cuma
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Uykularım kaçıyor!

Uykularım kaçıyor!

'dan edilen , " takıma (F.Bahçe) gitmek çok güzel bir duygu. uyuyamadığım geceler oluyor" dedi.

'dan edilen İsmail Yüksek, " takıma (F.Bahçe) gitmek çok güzel bir duygu. uyuyamadığım geceler oluyor. Ancak şu an burada 6 maçım daha var. Öncelikle Gölcükspor'a odaklandım" diye konuştu.
  1. 12.6.2020
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