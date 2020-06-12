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12 Haziran 2020, Cuma
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Tribünler kahramanların

Tribünler kahramanların

'nın tribünlerinde bu akşam Covid-19 döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ile efsane isimlerin kartonları yer alacak.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada tribünlerinde efsane isimlerin aralarında olduğu 10 bin karton taraftar yer alacak. Başta Atatürk olmak üzere, eski taraftarlar ve Kovid-19 döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının figürleri de 'nda bulunacak.
  1. 12.6.2020
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