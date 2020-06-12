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12 Haziran 2020, Cuma
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Kruse planı

Kruse planı

verilen araya rağmen hala iyileşemeyen 'nin Bundesliga'ya dönmek istediği iddia edildi.

verilen araya rağmen hala iyileşemeyen 'nin Bundesliga'ya dönmek istediği iddia edildi. Yıldız oyuncunun, Frankfurt ile M'Gladbach ile flört ettiği kulislerde dolaşıyor. 'nin Kruse'nin ayrılması halinde Al Hilal'le sözleşmesi bitecek Brezilyalı Carlos Eduardo'ya teklif yapacağı bildirildi.
  1. 12.6.2020
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