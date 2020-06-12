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12 Haziran 2020, Cuma
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Kalinic en iyi smaca aday

Kalinic en iyi smaca aday

, son 10 yılda milli maçlardaki en iyi smaçları oylamaya sundu. FIBA'nın resmi üzerinden yapılan oylamada gibi ünlü yıldızlarının yanı sıra forması giyen de yer alıyor.

, son 10 yılda milli maçlardaki en iyi smaçları oylamaya sundu. FIBA'nın resmi üzerinden yapılan oylamada gibi ünlü yıldızlarının yanı sıra forması giyen de yer alıyor. 32 seçeneğin yer aldığı oylama 28 Haziran'da bitecek ve kazanan açıklanacak.
  1. 12.6.2020
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