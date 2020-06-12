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12 Haziran 2020, Cuma
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Para değil karakter

Corona virüsü salgınında geçen 'ndeki gençlere, Fenerbahçeli ve konuk oldu.

Corona virüsü salgınında geçen 'ndeki gençlere, F.Bahçeli ve konuk oldu. İki eski Altınordulu oyuncu, "Yetenekleriniz sizi bir noktaya getirecek ancak orada kalabilmek için karakterli olmaya ihtiyacınız var. Cengiz'i Roma'da, Çağlar'ı Leicester'de tutan şey, karakter yapılarıdır. Paraya değil, futbola odaklanın" dediler.
  1. 12.6.2020
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