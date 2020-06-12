Karaoğlan ile 3. kez - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Karaoğlan ile 3. kez

Karaoğlan ile 3. kez

Karaoğlan ile 3. kez

3. kez 'nin maçında düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, daha önce Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda Kırklarelispor'u 3-0, 'nu 3-1 mağlup etti.

Hakem Atilla Karaoğlan 3. kez 'nin maçında düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, daha önce Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda Kırklarelispor'u 3-0,
'nu 3-1 mağlup etti. ise Atilla Karaoğlan ile deplasmanda Manisa FK ile 3-3, ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
  1. 12.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karaoğlan ile 3. kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA