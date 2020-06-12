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12 Haziran 2020, Cuma
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Sonuçlar negatif

Sonuçlar negatif

'de - 19 testlerinde pozitif vaka çıkmadı. Sarı-lacivertli kulüp, sonuçları resmi sitesinden yapılan açıklamayla duyurdu,

'de - 19 testlerinde pozitif vaka çıkmadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün (önceki gün) takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" ifadeleri kullanıldı.
  1. 12.6.2020
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