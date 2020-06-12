Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'den Kadıköy paylaşımı!
Süper Lig'in 27. haftasında seyircisiz maçta Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadele öncesi Ülker Stadyumu'ndaki karton taraftarlar uygulamasını paylaşarak "Seni her şeyden çok sevdik" notunu düştü.
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'den maç önü paylaşımı geldi.
Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Ülker Stadyumu'nda uygulanan karton taraftar uygulamasının görüntülerini paylaşarak, "Seni her şeyden çok sevdik" ifadelerini kullandı.
#SevdikSeniHerŞeydenÇok ???? pic.twitter.com/pCvZIt4AYW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 12, 2020
- 12.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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