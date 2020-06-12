Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'den Kadıköy paylaşımı!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'den maç önü paylaşımı geldi.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Ülker Stadyumu'nda uygulanan karton taraftar uygulamasının görüntülerini paylaşarak, "Seni her şeyden çok sevdik" ifadelerini kullandı.