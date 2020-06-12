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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'den Kadıköy paylaşımı!

maçı öncesi 'den paylaşımı!

Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'den Kadıköy paylaşımı!

'in 27. haftasında seyircisiz maçta ile karşılaşacak olan , mücadele öncesi 'ndaki karton taraftarlar uygulamasını paylaşarak "Seni her şeyden çok sevdik" notunu düştü.

Corona virüsü salgını nedeniyle 'e verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından 'u konuk edecek olan 'den maç önü paylaşımı geldi.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle 'nda uygulanan karton taraftar uygulamasının görüntülerini paylaşarak, "Seni her şeyden çok sevdik" ifadelerini kullandı.

  1. 12.06.2020
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