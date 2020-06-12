Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden

Bu sezon şampiyonluk yarışına neredeyse havlu atan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Mali sıkıntılar nedeniyle transferde genç oyunculara yönelen sarı-lacivertli ekip, 5 ismi imza aşamasına getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

12 Haziran 2020 Cuma 16:29
Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden

Sezona şampiyonluk amacıyla başlayan ancak yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gözler şimdiden 2020-21 sezonuna çevrildi.

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Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden

Ligin sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde birçok değişiklik yapacak olan sarı-lacivertliler, teknik ekibe de takviyeler gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden

Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu yardımcı antrenör olarak göreve getiren sarı-lacivertliler, altyapıyı da Tahir Karapınar'a emanet etti.

Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden

Ligde kalan 8 maçta takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, gelecek sezondan itibaren altyapı koordinatörlüğü görevine başlayacak.

Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden

İç transferde ise birçok oyuncusunu takımdan göndermeyi planlayan sarı-lacivertliler, Mauricio Isla ile yollarını resmen ayırırken, dış transferde de öncelik yerli transferine verildi.

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