Bu sezon şampiyonluk yarışına neredeyse havlu atan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Mali sıkıntılar nedeniyle transferde genç oyunculara yönelen sarı-lacivertli ekip, 5 ismi imza aşamasına getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
12 Haziran 2020 Cuma 16:29
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Sezona şampiyonluk amacıyla başlayan ancak yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gözler şimdiden 2020-21 sezonuna çevrildi.
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Ligin sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde birçok değişiklik yapacak olan sarı-lacivertliler, teknik ekibe de takviyeler gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu yardımcı antrenör olarak göreve getiren sarı-lacivertliler, altyapıyı da Tahir Karapınar'a emanet etti.
Ligde kalan 8 maçta takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, gelecek sezondan itibaren altyapı koordinatörlüğü görevine başlayacak.
İç transferde ise birçok oyuncusunu takımdan göndermeyi planlayan sarı-lacivertliler, Mauricio Isla ile yollarını resmen ayırırken, dış transferde de öncelik yerli transferine verildi.