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12 Haziran 2020, Cuma
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Rebrov Fener sorusu almadı

Rebrov Fener sorusu almadı

ve Bjelica ile birlikte F.Bahçe'nin en güçlü hoca adayı , F.Bahçe sorusunu yanıtsız bıraktı.

Erol Bulut ve Bjelica ile birlikte F.Bahçe'nin en güçlü hoca adayı , F.Bahçe sorusunu yanıtsız bıraktı. Ferençvaroş'un Kapsi ile oynadığı maçtan sonraki basın toplantısında Ukraynalı teknik adama F.Bahçe sorusu sorulması yasaklandı. Rumenler, 46 yaşındaki Rebrov'un F.Bahçe ile anlaştığını, lig bitince 'ye gideceğini yazdı.
  1. 12.6.2020
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