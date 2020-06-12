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12 Haziran 2020, Cuma
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Tahir ‘’dan siftah

Tahir ‘Baba’dan siftah

Kanarya'da takımın başında yer alacak. 'ın ayrılışının ardından henüz bir anlaşmayan sarı-lacivertliler, Karapınar'ı altyapı koordinatörlüğüne getirmişti.

Kanarya'da takımın başında yer alacak. 'ın ayrılışının ardından henüz bir anlaşmayan sarı-lacivertliler, Karapınar'ı altyapı koordinatörlüğüne getirmişti. Pro-lisans diploması olduğu için son 8 haftada takımın başında sahaya çıkacak olan '' lakaplı Karapınar'la birlikte antrenör Aurelio kulübede, Emre ise sahada takımı idare edecek.
  1. 12.6.2020
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