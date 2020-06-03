Tuncay Şanlı ekibe katılıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tuncay Şanlı ekibe katılıyor

ekibe katılıyor

Tuncay Şanlı ekibe katılıyor

Sportif direktörlüğe gelecek sezon 'nun getirileceği 'de ve 'in yanına eski bir yıldız isim daha ekleniyor.

Sportif direktörlüğe gelecek sezon 'nun getirileceği 'de ve 'in yanına eski bir yıldız isim daha ekleniyor. Sarı-lacivertli ruhu tekrar ortaya çıkarmak için teknik heyete eski yıldızlarını katan Kanarya'da, Fenerbahçe ile özdeşleşmiş isimlerden 'nın adı sıkça anılmaya başlandı. Şanlı'nın da kulüpte göreve başlaması bekleniyor.

  1. 3.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tuncay Şanlı ekibe katılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA