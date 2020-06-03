Tuncay Şanlı ekibe katılıyor
Sportif direktörlüğe gelecek sezon Emre Belözoğlu'nun getirileceği Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel'in yanına eski bir yıldız isim daha ekleniyor.
Sportif direktörlüğe gelecek sezon Emre Belözoğlu'nun getirileceği Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel'in yanına eski bir yıldız isim daha ekleniyor. Sarı-lacivertli ruhu tekrar ortaya çıkarmak için teknik heyete eski yıldızlarını katan Kanarya'da, Fenerbahçe ile özdeşleşmiş isimlerden Tuncay Şanlı'nın adı sıkça anılmaya başlandı. Şanlı'nın da kulüpte göreve başlaması bekleniyor.
- 3.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tuncay Şanlı ekibe katılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.