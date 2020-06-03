Tuncay Şanlı ekibe katılıyor

Sportif direktörlüğe gelecek sezon Emre Belözoğlu'nun getirileceği Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel'in yanına eski bir yıldız isim daha ekleniyor. Sarı-lacivertli ruhu tekrar ortaya çıkarmak için teknik heyete eski yıldızlarını katan Kanarya'da, Fenerbahçe ile özdeşleşmiş isimlerden Tuncay Şanlı'nın adı sıkça anılmaya başlandı. Şanlı'nın da kulüpte göreve başlaması bekleniyor.