Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'dan dünya evine ilk adım!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan, bir süredir birklikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

BOĞAZA KARŞI EVLENME TEKLİFİ

Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım:

ARKADAŞLARINDAN TEBRİK YAĞDI

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan'ın Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştığı gönderiye futbolcu arkadaşlarından da tebrik yağdı. Çağlar Söyüncü, Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu ve Nabil Dirar yıldız futbolcunun paylaşımına yorumda bulundu.