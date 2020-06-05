Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'dan dünya evine ilk adım! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan evlenme teklifini böyle yaptı!

'nin yıldızı 'dan dünya evine ilk adım!

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'dan dünya evine ilk adım!

'nin başarılı oyuncusu , bir süredir birlikte olduğu sevgilisi 'a evlenme teklifinde bulundu. Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, bu anın görüntüsünü hesabından paylaştı.

'nin yıldız oyuncusu , bir süredir birklikte olduğu sevgilisi 'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

BOĞAZA KARŞI EVLENME TEKLİFİ

Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, o anları hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım:

ARKADAŞLARINDAN TEBRİK YAĞDI

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan'ın ve Twitter hesaplarından paylaştığı gönderiye futbolcu arkadaşlarından da tebrik yağdı. Çağlar Söyüncü, Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu ve Nabil Dirar yıldız futbolcunun paylaşımına yorumda bulundu.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 01:47
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