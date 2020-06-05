Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'dan dünya evine ilk adım!
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ozan Tufan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifinde bulundu. Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, bu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan, bir süredir birklikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu.
BOĞAZA KARŞI EVLENME TEKLİFİ
Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o paylaşım:
???? pic.twitter.com/auaUkn7sbe— Ozan Tufan (@Ozan) June 5, 2020
ARKADAŞLARINDAN TEBRİK YAĞDI
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan'ın Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştığı gönderiye futbolcu arkadaşlarından da tebrik yağdı. Çağlar Söyüncü, Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu ve Nabil Dirar yıldız futbolcunun paylaşımına yorumda bulundu.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 01:47
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Yorum
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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