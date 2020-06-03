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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Tüm testler negatif çıktı

Tüm testler negatif çıktı

, yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı. 'da başlayacak lig öncesinde hazırlıklarını ve 'nde sürdüren Fenerbahçe'den sevindirici haber geldi.

, yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı. 'da başlayacak lig öncesinde hazırlıklarını ve 'nde sürdüren Fenerbahçe'den sevindirici haber geldi. Belirli aralıklarla teste giren sarı lacivertlilerde yapılan son testin sonuçları belli oldu. "Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 testinde sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadeleriyle haber duyuruldu.

  1. 3.6.2020
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