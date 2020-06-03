Tüm testler negatif çıktı

Fenerbahçe, yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı. 12 Haziran'da başlayacak lig öncesinde hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'den sevindirici haber geldi. Belirli aralıklarla teste giren sarı lacivertlilerde yapılan son testin sonuçları belli oldu. "Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 testinde sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadeleriyle haber duyuruldu.