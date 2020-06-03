Tüm testler negatif çıktı
Fenerbahçe, yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı. 12 Haziran'da başlayacak lig öncesinde hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'den sevindirici haber geldi.
Fenerbahçe, yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı. 12 Haziran'da başlayacak lig öncesinde hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'den sevindirici haber geldi. Belirli aralıklarla teste giren sarı lacivertlilerde yapılan son testin sonuçları belli oldu. "Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 testinde sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadeleriyle haber duyuruldu.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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