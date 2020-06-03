Şehitler unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Twitter'dan, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz" mesajı paylaşıldı.