Max Kruse nerede?

Takım, Riva'da hazırlanırken; Kruse'nin antrenmanlarda yer almaması kafalarda soru işareti yarattı. Ağrılarını bahane eden ve salonda bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Kruse'nin tavırları yönetimi kızdırdı. Geçen sezon Bremen'den alınan Kruse'nin, sezon sonunda teklif gelmesi halinde satılması kararlaştırıldı.