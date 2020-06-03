Max Kruse nerede?
Takım, Riva'da hazırlanırken; Kruse'nin antrenmanlarda yer almaması kafalarda soru işareti yarattı.
Takım, Riva'da hazırlanırken; Kruse'nin antrenmanlarda yer almaması kafalarda soru işareti yarattı. Ağrılarını bahane eden ve salonda bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Kruse'nin tavırları yönetimi kızdırdı. Geçen sezon Bremen'den alınan Kruse'nin, sezon sonunda teklif gelmesi halinde satılması kararlaştırıldı.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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