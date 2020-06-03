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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Max nerede?

Max Kruse nerede?

Takım, Riva'da hazırlanırken; 'nin antrenmanlarda yer almaması kafalarda soru işareti yarattı.

Takım, Riva'da hazırlanırken; 'nin antrenmanlarda yer almaması kafalarda soru işareti yarattı. bahane eden ve salonda bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Kruse'nin tavırları yönetimi kızdırdı. Geçen sezon Bremen'den alınan Kruse'nin, sezon sonunda teklif gelmesi halinde satılması kararlaştırıldı.

  1. 3.6.2020
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