Ömer Faruk’a ‘hazır ol’ emri

Kanarya'nın 16 yaşıdaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, ligin geri kalanında kendini gösterme fırsatı bulacak. Salgın sonrası yapılan idmanlarda kendini geliştiren genç orta saha oyuncuya, kalan 8 hafta için "Hazır ol" mesajı verildi. Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği Ömer Faruk hakkında Aurelio ile konuşan Belözoğlu'nun, "Emre'yi şimdiden seneye hazırlayalım. Ligde ona şans verelim" dediği öğrenildi.