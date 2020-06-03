Ömer Faruk’a ‘hazır ol’ emri
Kanarya'nın 16 yaşıdaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, ligin geri kalanında kendini gösterme fırsatı bulacak.
Kanarya'nın 16 yaşıdaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, ligin geri kalanında kendini gösterme fırsatı bulacak. Salgın sonrası yapılan idmanlarda kendini geliştiren genç orta saha oyuncuya, kalan 8 hafta için "Hazır ol" mesajı verildi. Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği Ömer Faruk hakkında Aurelio ile konuşan Belözoğlu'nun, "Emre'yi şimdiden seneye hazırlayalım. Ligde ona şans verelim" dediği öğrenildi.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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