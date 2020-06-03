Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! 1 milyon Euro...

Fenerbahçe sezon başında kadro dışı bırakıp devre arasında affettiği Mehmet Ekici'yle yeniden masaya oturacak.

Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncuya yeni teklif yapacak. Yıllık 1,7 milyon euro alan Ekici'nin 1 milyon eurouk indirimli teklifi kabul etmesi bekleniyor.

MEVLÜT ERDİNÇ GERİ DÖNDÜ

Riva kampına devam eden Fenerbahçe'ye çifte müjde. Sarı-lacivertlilerin önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sonuçların temiz çıkmasının ardından eşinin yanında refakatçi kaldığı için tedbir amaçlı Samandıra'da çalışan Mevlüt Erdinç de Riva kampına dâhil oldu.