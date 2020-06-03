Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! 1 milyon Euro... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli yıldızdan flaş hamle! 1 milyon Euro...

Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! 1 milyon Euro...

Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! 1 milyon Euro...

Corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik problemler sonrası oyuncu maaşlarında indirime gitme kararı alan ekiplerden 'de, takımdaki geleceği merak edilen oyunculardan olan 'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

sezon başında kadro dışı bırakıp devre arasında affettiği 'yle yeniden masaya oturacak.

Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncuya yeni teklif yapacak. Yıllık 1,7 milyon euro alan Ekici'nin 1 milyon eurouk indirimli teklifi kabul etmesi bekleniyor.

MEVLÜT ERDİNÇ GERİ DÖNDÜ
Riva kampına devam eden Fenerbahçe'ye çifte müjde. Sarı-lacivertlilerin önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sonuçların temiz çıkmasının ardından eşinin yanında refakatçi kaldığı için tedbir amaçlı Samandıra'da çalışan de Riva kampına dâhil oldu.

  1. 03.06.2020
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