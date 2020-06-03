Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! 1 milyon Euro...
Corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik problemler sonrası oyuncu maaşlarında indirime gitme kararı alan ekiplerden Fenerbahçe'de, takımdaki geleceği merak edilen oyunculardan olan Mehmet Ekici'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe sezon başında kadro dışı bırakıp devre arasında affettiği Mehmet Ekici'yle yeniden masaya oturacak.
Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncuya yeni teklif yapacak. Yıllık 1,7 milyon euro alan Ekici'nin 1 milyon eurouk indirimli teklifi kabul etmesi bekleniyor.
MEVLÜT ERDİNÇ GERİ DÖNDÜ
Riva kampına devam eden Fenerbahçe'ye çifte müjde. Sarı-lacivertlilerin önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sonuçların temiz çıkmasının ardından eşinin yanında refakatçi kaldığı için tedbir amaçlı Samandıra'da çalışan Mevlüt Erdinç de Riva kampına dâhil oldu.
- 03.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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