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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe TFF’den hazırlık maçına izin yok

’den hazırlık maçına izin yok

TFF’den hazırlık maçına izin yok

'nin, 12 Haziran'da başlayacak olan öncesi yaptığı hazırlık maçı başvurusuna 'ndan onay çıkmadı.

'nin hazırlık maçı isteğine 'ndan onay çıkmadı. Sarı-lacivertli kulübün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır." denildi.
  1. 4.6.2020
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