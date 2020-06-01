Maskeler satışa çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Maskeler satışa çıktı

Maskeler satışa çıktı

Maskeler satışa çıktı

virüsüyle nedeniyle tüm dünyada sıkı tedbirler alınırken, 'de kulüp logolu maskeleri bugün satışa çıkarıyor.

virüsüyle nedeniyle tüm dünyada sıkı tedbirler alınırken, 'de kulüp logolu maskeleri bugün satışa çıkarıyor. www.fenerium. com.tr'den de satışa sunulan maskeleri teknik heyet ve futbolcular da idmanlarda takmaya başladı. 24.95 TL'den satışa çıkarılacak maskeleri tanıtan F.Bahçe, "Mücadelemiz gibi maskelerimiz de aynı olsun" ifadesini kullandı.
  1. 1.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maskeler satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA