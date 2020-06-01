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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Başkandan yakın takip

Başkandan yakın takip

Ligin 27. haftasında 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ligin 27. haftasında 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Antrenör Aurelio yönetiminde federasyonun Riva'daki tesislerinde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Önceki gün olduğu gibi dünkü idmanı da saha kenarından takip eden başkan 'a yöneticiler Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de eşlik etti. Fenerbahçe'nin lisanslı ürünü olan maskelerde çalışmaları izleyen yöneticiler, çalışmaların ardından teknik ekiple de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
  1. 1.6.2020
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