Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, 12 Haziran'da başlayacak lig için çalışmalarını Riva'da sürdürüyor. Saat 17.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti.
3'erli takım halinde yapılan çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran 2020 Cuma günü Kayserispor'u ağırlayacak.
- 28.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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