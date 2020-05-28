Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor

Fenerbahçe, 12 Haziran'da başlayacak lig için çalışmalarını Riva'da sürdürüyor. Saat 17.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti.

3'erli takım halinde yapılan çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran 2020 Cuma günü Kayserispor'u ağırlayacak.