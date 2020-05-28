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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Kayseri maçı hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor

, maçı hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve ’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

, 'da başlayacak lig için çalışmalarını Riva'da sürdürüyor. Saat 17.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti.

3'erli takım halinde yapılan çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Fenerbahçe, 'in 27. haftasında 12 Haziran 2020 Cuma günü 'u ağırlayacak.

  1. 28.05.2020
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