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Altay Bayındır bombası patlıyor! 'Yeni De Gea'

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en merak edilen oyunculardan biri de genç kaleci Altay Bayındır. Daha önce Real Madrid ve Ajax gibi takımların radarına giren genç kaleci için Premier Lig ekibi de devreye girdi. Altay için hazırlanan haberde stilinin De Gea'ya benzetilmesi de Ada'da büyük yankı uyandırdı. İşte Altay Bayındır transferi ile ilgili son gelişmeler...

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:23 Güncelleme: 28.05.2020 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





