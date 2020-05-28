Altay Bayındır bombası patlıyor! 'Yeni De Gea'

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en merak edilen oyunculardan biri de genç kaleci Altay Bayındır. Daha önce Real Madrid ve Ajax gibi takımların radarına giren genç kaleci için Premier Lig ekibi de devreye girdi. Altay için hazırlanan haberde stilinin De Gea'ya benzetilmesi de Ada'da büyük yankı uyandırdı. İşte Altay Bayındır transferi ile ilgili son gelişmeler...
28 Mayıs 2020 Perşembe 18:23
Güncelleme: 28.05.2020 18:23
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Fenerbahçe'de sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, sarı-lacivertli kaleyi Harun Tekin'den alma başarısını göstermişti.
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Ersun Yanal'ın ilk 11'de görev verdiği genç kaleci gösterdiği müthiş performansla adından sıkça söz ettirmişti.
Altay Bayındır, oynadığı bu futbolla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti.
Fakat Altay, Fenerbahçe kalesini uzun yıllar koruyamayacak gibi görünüyor.
Avrupa'dan birçok takımın transfer listesine giren genç kaleci ederi bulunduğu taktirde elden çıkartılacak.