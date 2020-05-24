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24 Mayıs 2020, Pazar
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'den online bayramlaşma töreni!

Fenerbahçe'den online bayramlaşma töreni!

Spor Kulübü geleneksel bayramlaşma töreninin corona virüsü tedbirleri kapsamında salı günü online olarak gerçekleştirileceğini yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili şu paylaşım yapıldı:

" Spor Kulübü olarak geleneksel bayramlaşmamızı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ve Fenerbahçe kanalımızdan online olarak düzenleyeceğiz. FBTV ve Fenerbahçe Youtube hesabımızdan yayınlanacak olan bayramlaşma törenimiz 26 Mayıs Salı günü saat 11.00'de başlayacaktır.

Başkanımız , Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, YDK Başkanımız ve sporcularımız online katılarak bayram mesajlarını camiamızla ve Kongre üyelerimizle paylaşacaklar.
Bayram coşkusunu birlikte yaşamak için Fenerbahçe Youtube hesabında ve FBTV'de sizleri bekliyoruz."

  1. 24.05.2020
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