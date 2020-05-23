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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sosyal mesafeli çalışmaya devam

Sosyal mesafeli çalışmaya devam

, corona virüsü nedeniyle futbola verilen arada, yaptığı sosyal mesafeli antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

, corona virüsü nedeniyle futbola verilen arada, yaptığı sosyal mesafeli antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İdmanda dayanıklılık üzerinde duruldu. 'ndeki idmanda Fenerbahçeli oyuncular topla gerçekleştirdikleri ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dayanaklılık parkurunda çalışma yaptı. İdman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı
  1. 23.5.2020
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